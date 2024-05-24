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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı.

Buğrahan Ayhan  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul" üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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