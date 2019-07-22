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Eğitim

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Ahmet Sertan Usul   | 22.07.2019
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyuruldu.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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