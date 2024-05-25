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Eğitim

Anadolu Üniversitesinde "3 Boyutlu Karakter Tasarımı Yarışması" başladı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen yarışmada katılımcılar, 3 boyutlu karakter tasarımları yapıyor.

Atahan Gezer  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Anadolu Üniversitesinde "3 Boyutlu Karakter Tasarımı Yarışması" başladı Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Eskişehir

Yunus Emre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'nde başlayan ve yarın sona erecek etkinlikte, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kendilerine tarif edilen karakterleri bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarlamaya çalışıyor.

Oluşturulan karakterler, "Sanal Fizik Laboratuvarı Uygulamaları" (VPCL Apps-Virtual Physics Course Lab Applications) başlıklı Erasmus+ projesinde kullanılacak. "3 Boyutlu Karakter Tasarımı Yarışması"nda kazananlara para ödülü verilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açılışta yaptığı konuşmada, üniversitelerde araştırma sürecinin zenginliğinin eğitim ve öğretime yansıdığını söyledi.

Eğitim verimliliğini artırmak için AR-GE projelerine büyük önem verdiklerini belirten Erdal, "İnanıyoruz ki bu laboratuvarla ve zenginleştirilmiş eğitim materyaliyle öğrencilerimiz, çok daha sevecen bir ortamda fizik deneylerini yapacaklar. Yeni kurduğumuz Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkeziyle de üniversitemizdeki hocaların bilgi ve birikimini gençler ve endüstriyle buluşturmak istiyoruz." dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Cengiz Ferhat Alioğlu ise ilk aşamada tilkiye benzer bir insan tasarlayacaklarını, yarışma nedeniyle heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF Çizgi Film Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Hilal Demirci de karakterleri arkadaşıyla oluşturacakları yarışmada keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

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