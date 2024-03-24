Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,320.50
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Ramazan 2024

Katar'daki Türk akademisyen ve öğrenciler, iftarda buluştu

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları kapsamında Katar’daki Türk akademisyen ve öğrenciler ile çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler, iftar sofrasında bir araya geldi.

Ali Altunkaya  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Katar'daki Türk akademisyen ve öğrenciler, iftarda buluştu

Doha

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve HBK Referans'ın ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Doha Üniversitesinde eğitim gören Filistinli 25 kadar öğrenci de özel misafir olarak katıldı.

Gecenin anısına Filistinli öğrencilere plaket takdim eden Büyükelçi Göksu, yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekerek, "Bu yıl İslam alemi olarak ramazan ayını Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile karşıladık. Bizler Türkiye olarak Filistin ve Gazze'nin her zaman sesi olduk. Bu gece de Türk akademisyenler ve öğrencilerimizi davet ettiğimiz bu iftarda Katar'da eğitim gören Filistinli öğrencilerimizi de davet ederek onlara olan destek ve sevgimizi göstermek istedik.” dedi.

Gazze’de yaşanan zulmün bir an önce son bulması temennisinde bulunan Göksu, etkinliğine katılımından dolayı Filistinli öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye ve Katar ilişkilerinin her anlamda olumlu yönde artmasının önemine değinen Göksu, Türk öğrencilere hitaben, "Bizler, ülkemizi binlerce kilometre uzakta en iyi şekilde temsil etmeye layık olabilmek için çalışıyoruz. Burada bulunan her öğrencimiz eğitim hayatları boyunca Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor ve inşallah bu evlatlarımız buralarda aldıkları eğitimler ile ülkemize nice başarılar kazandıracak." ifadelerini kullandı.

"Özellikle eğitim anlamında Katar devleti ve kurumları arasında güçlü bağlantılarımız oluştu"

Göksu, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle eğitim anlamında Katar devleti ve kurumları arasında güçlü bağlantılarımız oluştu. Bizlerin gayretleri ve Katarlı muhataplarımızın destekleri ile Katar'da Türk öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında bulunuyor, çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı olarak görev alıyorlar. İnşallah buradaki öğrencilerimizin sayısı gayretlerimizle önümüzdeki yıllarda daha da artacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kalkan-16 operasyonlarında 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Katar'daki Türk akademisyen ve öğrenciler, iftarda buluştu

Katar'daki Türk akademisyen ve öğrenciler, iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Adım adım enflasyonla mücadele programımızı hayata geçiriyoruz

Ağrı'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar veriliyor

Türkiye ve Katar, Gazze'den tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da buluşturdu

Türkiye ve Katar, Gazze'den tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da buluşturdu
New York'taki Müslüman toplum temsilcileri, Türkevi'ndeki iftarda buluştu

New York'taki Müslüman toplum temsilcileri, Türkevi'ndeki iftarda buluştu
İsviçre Türk toplumu Zürih'te THY iftarında buluştu

İsviçre Türk toplumu Zürih'te THY iftarında buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet