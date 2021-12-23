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Eğitim

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Duygu Avunduk, Gökhan Gücüklüoğlu   | 23.12.2021
Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi Fotoğraf: Tuğba Yardımcı/AA

Sinop

Sinop'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile bazı ilçelerde yarın eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Dikmen ve Gerze ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık'ta eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir."

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