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Eğitim

İngilizce öğretmeni cebe girdi

ODTÜ, koronavirüs salgını sürecinde cep telefonları üzerinden İngilizce konuşma ve yazma pratiği yaptırabilen mobil teknoloji geliştirdi.

Selma Kasap   | 02.06.2020
İngilizce öğretmeni cebe girdi

Ankara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), koronavirüs salgını sürecinde cep telefonları üzerinden İngilizce konuşma ve yazma pratiği yaptırabilen ücretsiz mobil teknoloji geliştirdi.

ODTÜ Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Modern Diller Bölümü öğretim görevlisi Jason Steinberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Donut" uygulaması ile cep telefonu üzerinden istenilen zamanda İngilizce konuşma pratiği yapılabileceğini ifade etti.

Uygulamada, kelime ve cümlelerin doğru telaffuzu, yanlışların takibi, yapılan konuşmaların farklı sözcüklerle yeniden yapılandırılması gibi özellikler bulunduğunu anlatan Steinberg, uygulamanın uzaktan öğretim sürecinde İngilizce konuşma ve yazmaya yönelik bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Jason Steinber, özellikle koronavirüs salgını süresince bu pratiğin yapılamadığına dikkati çekerek, yeni yazılımla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ne yazık ki piyasada kolay erişilebilir ve yüksek kalitede bir çözüm yok. Bizler bu sorunu çözebilmek için Donut'ı tasarladık. Donut, İngilizce konuşma ve yazmayı otomatik olarak öğretebilen bir uygulama ve internet sitesi. Donut her şeyi değiştirecek ve isteyenlerin cebindeki İngilizce öğretmeni olacak. Bütün yapılması gereken uygulamayı Play Store üzerinden indirmek ve konuşmaya başlamak.

Donut'ın yapay zeka sistemi otomatik olarak konuşmayı ve dilbilgisini puanlayarak daha üst seviyedeki kelime bilgisi için önerilerde bulunuyor. Her kelime için istenildiği kadar anlam ve yorum getiriyor."

Jason Steinber, uygulamanın kullanıcıları, Türkiye'deki farklı üniversitelerden diğer İngilizce öğrenen insanlarla da kıyaslama özelliğinin bulunduğunu belirtti.

Teknolojinin sınırları zorlanıyor

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi ve yazılımın geliştiricilerinden Orçun Devrim ise uygulamanın doğal ve derinlemesine İngilizce öğrenme süreci sağladığını anlattı.

Uygulama ile teknolojinin sınırlarının zorlandığını belirten Devrim, "Bu salgın döneminde insanlara İngilizce bilgilerini ve hayatlarını iyileştirebilecekleri bir imkan da sunulmuş oluyor." dedi.

Donut isimli mobil uygulamaya Google Play Store'dan, bilgisayarlarla yazılımı kullanmak isteyenler için ise "donutlanguage.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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