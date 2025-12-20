Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.00
BTC/USDT
88,221.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/12'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır
Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı

Benzer haberler

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi

ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi
YKS ve LGS'ye 2028'de yeni müfredata uygun "beceri" temelli sorular geliyor

YKS ve LGS'ye 2028'de yeni müfredata uygun "beceri" temelli sorular geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet