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Eğitim

EKPSS başvuruları yarın başlayacak

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Yıldız Aktaş   | 23.01.2020
EKPSS başvuruları yarın başlayacak

Ankara

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.

Sınava başvurular, yarından itibaren 12 Şubat'a kadar yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.


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