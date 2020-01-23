EKPSS başvuruları yarın başlayacak
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Ankara
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın başlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EKPSS 26 Nisan'da uygulanacak.
Sınava başvurular, yarından itibaren 12 Şubat'a kadar yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
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