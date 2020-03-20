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Eğitim

Bakan Selçuk uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yıldız Aktaş   | 20.03.2020
Bakan Selçuk uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı

Ankara

Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.

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