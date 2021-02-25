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Eğitim

Bakan Selçuk: Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek taslaklar halinde bize getirildi." dedi.

Mesut Karaduman   | 25.02.2021
Bakan Selçuk: Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor

Edirne

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi.

Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz."

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