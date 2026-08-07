Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 12. yarışı için İngiltere'de piste çıkacak

Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 13.50'de sıralama turları ve TSİ 18.00'de sprint yarışı düzenlenecek.

Yarış ise 9 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.

Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Razgatlıoğlu, İngiltere'deki yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Silverstone'a geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Son yarışım on iki yıl önce Rookies Cup'ta olsa da burası gerçekten keyif aldığım bir pist. MotoGP motosikletiyle, özellikle uzun düzlüklerle tamamen farklı olacak. Bu yüzden neler bekleyeceğimizi göreceğiz. Her zaman olduğu gibi, hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak ve öğrenmeye devam etmek. Her hafta sonu motosikletle daha fazla deneyim kazanıyorum. Piste geri dönmeyi ve sezonun ikinci yarısına böyle harika bir pistte başlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 11 etapta topladığı 12 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 208

2. Ai Ogura (Japonya): 194

3. Marc Marquez (İspanya): 190

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 184

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 12