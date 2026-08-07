Spor okullarına katılan Hakkarili çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçiriyor

Çocuk ve gençlerin sporla tanışıp vakitlerini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen spor okulları, hem toplumdaki spor kültürünü güçlendiriliyor hem de çocukların sportif faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl'in yanı sıra ilçe müdürlükleri bünyesinde 20'yi aşkın branşta açılan kurslara katılan Hakkarili çocuklar, uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Yaz tatilinde katılımın arttığı kurslarda yaptıkları sportif faaliyetlerle zinde kalan çocuklardan başarılı olanlar, kentteki kulüplere yönlendirilerek spora kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kentteki çocuk ve gençlere en iyi hizmeti sunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sunduğu imkanlarla Valilik koordinesinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuk ve gençleri spora kazandırmak ve kentte spor kültürünü oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sunmak. Bunun için kent merkezi ve ilçelerimizde birçok branşta kurslarımız var. Çocuklarımız, gençlerimiz bu kurslarda hem sporla buluşma hem de yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Kurslarımız yıl boyunca sürüyor. Yaz tatilinde kurslara olan ilgi daha da artıyor. Bu sene de kurslara ciddi bir talep var. Biz de çocuklarımıza kendilerini geliştirmeleri için imkan sağlamaya çalışıyoruz. Devam eden kurslarımızdan yaklaşık 15 bin kişi yararlanıyor. Hedefimiz 25 bin kişiye ulaşmak. Başarılı sporcuları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Birçok branşta yükselen bir grafiğimiz var. Ulusal ve uluslararası arenada sporcularımız madalyalar alıyor. Bu da bizim için gurur verici."

Esra Zeydan: Amacımız 6-18 yaş aralığındaki bütün çocuklara dokunabilmek

Voleybol antrenörü Esra Zeydan da kursların coşkulu ve yoğun katılımlı geçmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Son zamanlarda çocukların spora ilgilerinin arttığını anlatan Zeydan, şöyle konuştu:

"Özellikle voleybol kursuna yoğun ilgi var. Bunda Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın etkisi çok büyük. Uluslararası arenada elde ettikleri başarılar bütün kız çocuklarımıza ilham kaynağı oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu konuda onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Küçük yaş gruplarına temel eğitim veriyoruz. Amacımız 6-18 yaş aralığındaki bütün çocuklara dokunabilmek. Çocukların yaşlarına göre antrenmanlar yapıyoruz. Yüzme kursuna da ciddi bir ilgi var. Basketbol, paten, hentbol gibi birçok kurs devam ediyor. Salonların doluluk oranının artması bizim için motivasyon kaynağı oluyor."

Yüzme antrenörü Süleyman Er ise günde 4 gruba eğitim verdiklerini belirterek "Bu seneki hedefimiz 4 bin kişiye ulaşmak. Şu ana kadar 3 bin öğrencimize ulaştık. Yarı olimpik havuzumuz akşam seanslarında halkımıza açık. Hijyen konusunda gerekli tüm tedbirler alınıyor. Kent merkezinde hemen hemen her evde bir öğrencimizin olduğunu söyleyebiliriz. Buraya gelen öğrencilere temel seviye eğitim veriliyor. Ayrıca yarışmalara hazırladığımız sporcularımız var. Bu sene güzel dereceler de aldık." ifadelerini kullandı.

Voleybol kursuna katılan öğrencilerden Süleyman Efe Çanga ise yaz tatilinin başlamasıyla söz konusu kursa geldiğini ifade ederek "Çok mutluyuz. Bundan keyif duyuyorum çünkü çok eğlenceli bir aktivite. Çok sevdiğim bir spor. Tatilimi bu şekilde daha iyi geçiriyorum." dedi.

Yüzme kursuna katılan İnci Gür de kursta yüzme öğrendiğini ve güzel zaman geçirdiğini anlattı.