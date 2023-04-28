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Eğitim

Bakan Özer: Bağımlılıkla mücadele kapsamında verdiğimiz eğitimler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" eğitim programı kapsamında 22 milyon 919 bin 788 kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Bakan Özer: Bağımlılıkla mücadele kapsamında verdiğimiz eğitimler devam ediyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bağımlılıkla mücadele için MEB tarafından yürütülen "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik program kapsamında, bugüne kadar 22 milyon 919 bin 788 kişiye ulaşıldığını kaydeden Bakan Özer, bağımlılık konusunun milli güvenlik meselesi olduğuna işaret etti.

Amaçlarının bağımlılıkla mücadelede duyarlılık kazandırma olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim' eğitim programı doğrultusunda 16 Ocak-24 Şubat 2023 tarihleri arasında öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik eğitim planlamaları yapıldı. Yarıyıl tatilinden bir hafta önce bağımlılık eğitimleri okul ve kurumlarımızda başladı.

Okulların tekrar açılmasıyla birlikte psikososyal destek hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra bağımlılıkla mücadele kapsamında verdiğimiz eğitimler devam ediyor. Böylece bugüne kadar 17 milyon 752 bin 348 öğrenci, 871 bin 698 öğretmen ve 4 milyon 295 bin 742 veli olmak üzere toplam 22 milyon 919 bin 788 kişiye ulaştık."

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