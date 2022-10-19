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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Eğitim

Arabuluculuk sınavına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 19.10.2022
Arabuluculuk sınavına başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.

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