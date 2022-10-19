Arabuluculuk sınavına başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.