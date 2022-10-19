Dolar
18.59
Euro
18.28
Altın
1,643.91
ETH/USDT
1,299.70
BTC/USDT
19,232.00
BIST 100
3,859.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Akdeniz Üniversitesinde 'Ters Yüz Öğrenme Modeli' hayata geçirildi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, görevli akademisyenlerden daha fazla verim sağlamak ve öğrencilerin bireysel öğrenme sürecini kolaylaştırmak için "Ters Yüz Öğrenme Modeli" uygulanmaya başlandı.

Hatice Yerebakan   | 19.10.2022
Akdeniz Üniversitesinde 'Ters Yüz Öğrenme Modeli' hayata geçirildi Fotoğraf: Hatice Yerebakan/AA

Antalya

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AA muhabirine, yeni modelin öğrencilerin derse videoları izleyerek hazır halde gelmesini ve sonrasında tartışma oturumuyla konuların ayrıntılarıyla öğrenilmesine imkan tanıdığını söyledi.

Öğrencilerin fakülteye gelmeden videoyu izleyebildiğini ve indirerek istediği kadar tekrar yapabildiğini belirten Gürpınar, "Öğrenci evde izlediği dersi 2 gün sonra sınıfta hocayla bir araya gelerek tartışıyor ve pekiştiriyor. Sistemin mezunlarımız için de yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü ileride meslek hayatında da kullanacağı bilgileri öğretiyoruz. Hastayı gördüğü zaman öğrenim yıllarındaki eğitimleri hatırlaması gerekiyor, işte bu noktada daimi kaynak oluyor öğrenci için. Aslında eğitimi 6 yıldan ömürlüğe çıkartıyoruz." diye konuştu.

Gürpınar, salgın döneminde yapılan çevrim içi derslerin "Ters Yüz" eğitim sisteminin gelişmesini hızlandırdığına dikkati çekti.

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katkılarıyla çekimlerin tamamlandığını dile getiren Gürpınar, şöyle devam etti:

"Bu işin başarıya ulaşmasında video çekimlerinin kalitesi çok önemli. Bu konuda İletişim Fakültesi tam destek verdi. Orada eğitim gören öğrencilerimiz stüdyoda kısmi zamanlı olarak görevlendirildi. Öğrencilere belli bir ücret ödeyerek hem ekonomik katkı sunmuş olduk hem de onlar için bir saha uygulaması gerçekleştirdik. Herkesin memnun olduğu, güçlendirilen ve kendi iç olanaklarımızla yapmış olduğumuz bir sistem haline geldi."

Gürpınar, 149 öğretim üyesinin 255 ders saatiyle yer aldığı "Ters Yüz Öğrenme Modeli"ni dijital video kütüphanesi haline getireceklerini ve diğer tıp fakültesi öğrencileriyle de paylaşmayı planladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
Türkiye - Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Riyad'ta temaslarda bulundu
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Akdeniz Üniversitesinde 'Ters Yüz Öğrenme Modeli' hayata geçirildi

Akdeniz Üniversitesinde 'Ters Yüz Öğrenme Modeli' hayata geçirildi

Antalya'da dolu ve fırtınadan etkilenen tarım alanlarında hasar tespiti yapılıyor

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 12 milyonu aştı

Devlet desteğiyle suşi üreten genç girişimci 22 kişiye istihdam sağlıyor

Devlet desteğiyle suşi üreten genç girişimci 22 kişiye istihdam sağlıyor
Engelli triatlet ilk kez giyeceği milli formayla madalya kazanma peşinde

Engelli triatlet ilk kez giyeceği milli formayla madalya kazanma peşinde

Kuraklıkla ilgili çektiği kısa filmle yurt dışından 30 birincilikle döndü

Kuraklıkla ilgili çektiği kısa filmle yurt dışından 30 birincilikle döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet