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Eğitim

Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin "Yönetim Bilişim Sistemleri" ile "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" lisans programlarına başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Sefa Şahin   | 07.10.2021
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı

Ankara

Ankara Üniversitesi, sınavsız girilebilen "Yönetim Bilişim Sistemleri" ve "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" lisans programlarıyla ikinci diploma ve yeni kariyer fırsatı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarından mezun olanlara veya halen öğrenim görenlere, herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırarak ikinci lisans diploması alma olanağı veriliyor.

"İkinci Üniversite" ile Ankara Üniversitesinin bilgi birikiminden ve deneyiminden daha geniş kitlelerin faydalanması, zaman ve mekandan bağımsız, esnek ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması, bireylere yeni bir kariyer ve gelecek planı yapma imkanının verilmesi hedefleniyor.

İkinci üniversite için başvuru süreci

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) açık öğretim lisans programlarında sınavsız ikinci üniversite okumayı planlayan aday öğrenciler için başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olan, lisans programlarında halen öğrenimlerine devam eden veya başka bir lisans programında bu yıl öğrenime başlayacak adaylar, "ikinciuniversite.ankara.edu.tr" internet adresinden ikinci üniversiteye çevrim içi başvuru ve kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, ikinci üniversite programı kapsamında, "Yönetim Bilişim Sistemleri" ve "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" lisans programlarını tercih edebilecek.

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