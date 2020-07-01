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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Tıp Fakültesi Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Aykut Karadağ   | 01.07.2020
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Tıp Fakültesi Müzesi" düzenlenen törenle açıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş (solda) ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik (sağda) program sonrası müzeyi dolaştı. ( Ankara Üniversitesi - Anadolu Ajansı )

Ankara Üniversitesinin 75. Yıl Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törende fakültenin kurucularından Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein'in Anadolu'yu dolaştığı yıllara ait fotoğraflardan oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, müze açılışının ardından yaptığı açıklamada, "Tıp Fakültemizin 75'inci yılını Ankara Tıp Müzesi ile taçlandırıyoruz. Müzemizde Ankara Tıp'ın köklülüğünü, geleneklerini, tarihini ve değerlerini görebiliriz. Sanıyorum ki bu, gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli eserlerden biri olacak. Ankara Tıp'ın ruhunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vardır, çünkü Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin kurulan ilk üniversitesidir." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de müzenin bir yıl süren inşaat çalışmasının ardından 40 gün önce tamamlandığını ve sergilenen eserlerin 40 günde hazırlandığını dile getirdi.

Müzede birçok ilkin yer alacağını aktaran Çelik, konuşmasını şunları kaydetti:

"Müzemizde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası'nın ilk ve tüm sayıları, Gazete Ankara'nın ilk ve tüm sayıları, hocalarımızın çıkardığı ilk ve bütün kitaplar var. Çok sayıda obje toplayarak geniş bir koleksiyon ortaya çıkardık. Temalı bölümler de oluşturduk. Mesela anatomide diseksiyon alanı, patolojide izlem ve gözlem alanı ve ameliyathane simülasyonu oluşturduk. Bir toplantı odamız da var. Emeklilerimiz ve öğrencilerimiz için aslında burayı yaşam alanı olarak da planladık."

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