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Ekonomi, Eğitim

Eğitim sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 84 artışla 15 bine ulaştı

Sektörde çalışan sayısı Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de 316 bine geriledi.

Erhan Cihan Ünal   | 07.10.2021
Eğitim sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 84 artışla 15 bine ulaştı

Ankara

Türkiye eğitim sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2011-2020 döneminde yüzde 84 artışla yaklaşık 15 bine yükselirken, bu firmalarda çalışan sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 316 bin oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, son 10 yılda eğitim sektöründe faaliyet gösteren firma sayısında düzenli artış görülürken bu firmalarda çalışan sayısı dalgalı seyir izledi.

Bu sektörde firma sayısı 2011'de 8 bin 228'di. Bu sayı 2015'te 10 bin 697'ye, 2019'da 14 bin 213'e yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 7 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 15 bin 177'ye çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde eğitim alanında faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 84 artmış oldu.

Salgın döneminde istihdam azaldı

Firma sayısındaki artış Kovid-19 dönemine kadar istihdama da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 175 bin 624 iken 2015'te 250 bin 566'ya, 2019'da 336 bin 865'e ulaştı. Salgının etkili olduğu 2020'de ise sektörün istihdamında azalma görüldü. Geçen yıl sektörde çalışan sayısı 316 bin 428 olarak kayıtlara geçti.

Sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, bu alanda en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 9 bin 747 mikro ölçekli, 4 bin 160 küçük ölçekli, 1129 orta ölçekli ve 141 büyük ölçekli firmanın faaliyet gösterdiği belirlendi.

Firmaların türlerine bakıldığında ise 12 bin 288'inin limitet şirket, 2 bin 264'ünün anonim şirket, 36'sının kooperatif ve 589'unun diğer türlerde olduğu görüldü.

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