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Eğitim

ALES sonuçları açıklandı

2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Selma Kasap   | 02.03.2021
ALES sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020-ALES/2 adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2020- ALES/2, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenmişti.

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