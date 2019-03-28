Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.46
BIST 100
90,919.14
Altın
1,310.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu Maltepe'de konuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu
logo
Eğitim

ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuruları bugün saat 23.59'a sona erecek.

Ahmet Sertan Usul   | 28.03.2019
ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

e-YDS başvuruları başladı

e-YDS başvuruları başladı

YDS cevap anahtarları açıklandı

'Soru kitapçığı' mağduru KDK'ye başvurdu

Yabancı dil sınavı yapıldı

Yabancı dil sınavı yapıldı
YDS'ye 111 bin 458 aday girecek

YDS'ye 111 bin 458 aday girecek
YDS'ye gireceklere saat uyarısı

YDS'ye gireceklere saat uyarısı