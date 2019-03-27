Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.42
BIST 100
91,494.62
Altın
1,311.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Eğitim

e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.

Burcu Çalık   | 27.03.2019
e-YDS başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2019/3 İngilizce alanında, 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Cevaplama süresi 180 dakika olacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar sınav başvurularını bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olması nedeniyle, bu sınavda kontenjan Ankara'da 3 bin 50, İstanbul'da 432 ve İzmir'de 112 olacak.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-Sınavı hazırlandı. ÖSYM'nin duyurusunda bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu hatırlatıldı.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/3 İngilizce Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

YDS cevap anahtarları açıklandı

YDS cevap anahtarları açıklandı

Yabancı dil sınavı yapıldı

YDS'ye 111 bin 458 aday girecek

YDS'ye gireceklere saat uyarısı

YDS'ye gireceklere saat uyarısı
YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi
TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

TUS ve STS'nin cevap kağıtları erişime açıldı