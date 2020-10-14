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2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı

2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

Esin Işık   | 14.10.2020
2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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