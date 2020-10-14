2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı
2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.