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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 14.10.2020
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı

İstanbul

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.

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