FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.
İstanbul
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı.
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