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Eğitim

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı.

Ahmet Sertan Usul  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Ankara

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.

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