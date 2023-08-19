Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,678.30
BTC/USDT
26,090.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin merakla beklediği 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu belirterek, "Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yaptığı yazılı açıklamada, 2023-YKS yerleştirme sürecinin tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'den Konya Ardıçlı Projesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon konutun üçte birinin dönüşmesi gerekiyor
Türkiye, BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini kınadı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı

Benzer haberler

2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet