Euro
8.64
Dolar
7.26
BIST 100
1,049.13
Altın
2,050.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Açıköğretim psikoloji lisans programları YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü YÖK Başkanlığına bildirmesinin ardından, ilgili programlar YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

Selma Kasap   | 06.08.2020
Açıköğretim psikoloji lisans programları YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirmesinin ardından ilgili programlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzundan çıkarıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirmişti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin görüşünü YÖK'e bildirmesinin ardından bugün başlayan tercih süreci öncesi açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

Benzer haberler

Açıköğretim psikoloji lisans programları YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı

Açıköğretim psikoloji lisans programları YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı

Üniversitelerde bazı bölümleri seçenler maaş gibi burs ile desteklenecek

Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılması' görüşü

Felsefe, YÖK Destek Bursları kapsamına alındı

Felsefe, YÖK Destek Bursları kapsamına alındı
Afetlerin en aza indirgenmesi için oluşturulan haritaların kullanımı yaygınlaştırılacak

Afetlerin en aza indirgenmesi için oluşturulan haritaların kullanımı yaygınlaştırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi