Dolar
35.89
Euro
37.27
Altın
2,866.99
ETH/USDT
2,786.20
BTC/USDT
98,416.00
BIST 100
9,831.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depremde yaşamını yitirenler için Gaziantep Islahiye'de düzenlenen anma programına katılıyor
logo
Eğitim

2025-YKS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
2025-YKS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ'ye yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy da sosyal medya hesabından, "Kıymetli aday kardeşlerim, 2025-YKS başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeryüzü Doktorlarından Hatay'daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği
Meteorolojiden İç Anadolu ve çevresi için kar yağışı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerinin fotoğrafları Esenboğa Havalimanı'nda sergileniyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

2025-YKS başvuruları başladı

2025-YKS başvuruları başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet