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Eğitim

2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Utku Şimşek  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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