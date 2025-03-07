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Eğitim

Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor

Bolu'da öğrenciler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ziraat Fakültesince hazırlanan proje kapsamında yaban hayatı hakkında bilgilendiriliyor.

Zafer Göder  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Bolu'da öğrenciler yaban hayatını görerek öğreniyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Gözütok, toplumun her kesiminin yaban hayatı hakkında bilgi sahibi olması için proje hazırladı.

Proje kapsamında Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda eğitim programı düzenlendi.

Yarasa, sansar, sincap, fare ve kör fare gibi hayvanların tahnitleri ile hayvan kemiklerini ve boynuzlarını eğitime getiren Gözütok, öğrencilere yaban hayatı hakkında bilgi verdi.

Serdar Gözütok, AA muhabirine, toplumu yaban hayatıyla ilgili bilgilendirmek için eğitim programı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Birçok faaliyet yaptıklarını dile getiren Gözütok, "Yaban Hayatı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin eğitim faaliyetleri kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya geliyoruz. Bu faaliyetlerle tabiatın kalbi dediğimiz Bolu'daki 58 memeli hayvan türünü anlatıyoruz. Toplumun farklı seviyelerindeki kişilerin bunları öğrenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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