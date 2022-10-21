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Eğitim

2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları açıklandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.10.2022
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,18 Eylül'deki 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 24-25 Eylül'deki 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim'deki 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Söz konusu sınavlara ilişkin madde analizi, cevap anahtarı kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından 2 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabının "B" şeklinde düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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