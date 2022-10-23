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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) tamamlandı.

Selma Kasap   | 23.10.2022
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ankara

Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.

YDS, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulandı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.




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