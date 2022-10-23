Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) tamamlandı.
Ankara
Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
YDS, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulandı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YDS sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.
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