18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.
Ankara
2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.