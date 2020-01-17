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Eğitim

18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı.

17.01.2020
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı Fotoğraf: Özgür Tiran/AA

Ankara

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.

Yarıyıl tatili başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. Kırklareli'nde karne alan öğrenciler sevinç yaşadı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Okullarda karne heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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