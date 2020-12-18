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Eğitim

Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar sürecek, yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek, yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

Yıldız Aktaş   | 18.12.2020
Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar sürecek, yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek." denildi.

Açıklamaya göre, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

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