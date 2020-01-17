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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesi iddiasını takip ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 17.01.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesi iddiasını takip ediyoruz

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı

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