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Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini yeniledi.

Mutlu Demirtaştan   | 10.02.2021
Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İstanbul

Wolverhampton Kulübü, 26 yaşındaki Jonny Otto ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şu ana kadar Wolverhampton formasıyla 88 maça çıkan İspanyol futbolcu, 2018'de ülkesinin Atletico Madrid takımından transfer edilmişti.

İspanya Milli Takımı'nda 3 kez görev alan Jonny Otto, geçen yıl yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6 ay forma giyememiş ve 7 Şubat'ta Leicester City ile 0-0 berabere kaldıkları lig maçında sahalara dönmüştü.


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