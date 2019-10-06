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Manchester City seyircisi önünde kaybetti

Wolverhampton'ın 2-0 yendiği Manchester City, bu sezon İngiltere ligindeki 2. mağlubiyetini aldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.10.2019
Manchester City seyircisi önünde kaybetti

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, son şampiyon Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Manchester City, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Wolverhampton'ı ağırladı.

Wolverhampton, Traore'nin 80 ve 90+4'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Manchester City'ye bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini yaşattı.

Arsenal, seyircisi önünde oynadığı Bournemouth karşılaşmasını, David Luiz'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Bir diğer Londra ekibi Chelsea ise deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi. Chelsea'nin gollerini, 17. dakikada Abraham, 24. dakikada Mount, 40. dakikada Kante ve 89. dakikada Batshuayi kaydetti.

16 puanda kalan son 2 yılın şampiyonu Manchester City ile lider Liverpool arasındaki fark 8 puana çıktı. 15 puana ulaşan Arsenal 3, 14 puanlı Chelsea ise 5. sıraya yükseldi.

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