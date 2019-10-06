Manchester City seyircisi önünde kaybetti
Wolverhampton'ın 2-0 yendiği Manchester City, bu sezon İngiltere ligindeki 2. mağlubiyetini aldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
Ankara
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, son şampiyon Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Manchester City, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Wolverhampton'ı ağırladı.
Wolverhampton, Traore'nin 80 ve 90+4'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Manchester City'ye bu sezon ligdeki 2. mağlubiyetini yaşattı.
Arsenal, seyircisi önünde oynadığı Bournemouth karşılaşmasını, David Luiz'in 9. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Bir diğer Londra ekibi Chelsea ise deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi. Chelsea'nin gollerini, 17. dakikada Abraham, 24. dakikada Mount, 40. dakikada Kante ve 89. dakikada Batshuayi kaydetti.
16 puanda kalan son 2 yılın şampiyonu Manchester City ile lider Liverpool arasındaki fark 8 puana çıktı. 15 puana ulaşan Arsenal 3, 14 puanlı Chelsea ise 5. sıraya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.