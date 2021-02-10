Fenerbahçeli futbolcu Lemos PFDK'ye sevk edildi
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.