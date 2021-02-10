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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Lemos PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Emre Doğan   | 10.02.2021
Fenerbahçeli futbolcu Lemos PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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