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Chelsea'den 5 gollü galibiyet

Lampard yönetimindeki Chelsea, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ı 5-2 mağlup etti.

Berad Büyük   | 14.09.2019
Chelsea'den 5 gollü galibiyet

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton'ı 5-2 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 2. galibiyetini aldı. 

Londra ekibi, ligin 5. haftasında Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Chelsea, Fikayo Tomori'nın 31. dakikada, Tammy Abraham'ın ise 34, 41 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 4-0 öne geçti.

Wolverhampton, 69. dakikada Tammy Abraham'ın kendi kalesine attığı gol ve Patrick Cutrone'un 85. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 4-2 ye getirsede, Chelseali genç futbolcu Mason Mount 90+7'de attığı golle skoru belirledi: 5-2.

Chelsea, yeni teknik direktörü Lampard yönetiminde ikinci galibiyetini alırken, 'hat-trick' yapan 21 yaşındaki yıldız oyuncu Tammy Abraham son 3 maçta 7. golünü atmış oldu.

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