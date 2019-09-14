Manchester United'a tek gol yetti
Preimer Lig'de Manchester United, evinde ağırladığı Çağlar'lı Leicester City'i 1-0 mağlup etti.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.
Ligin beşinci hafta maçında Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı.
Manchester ekibi, Marcus Rashford'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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