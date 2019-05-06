Ünlü futbolculardan ramazan mesajı
Paul Pogba, Muhammed Salah gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen futbolcular, sosyal medyadan ramazan ayını kutladı.
Ankara
Paul Pogba, Muhammed Salah gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen futbolcular, sosyal medyadan ramazan ayını kutladı.
Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, Instagram hesabından "Ramazan mübarek olsun." notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, Twitter hesabına, "Mübarek ramazan için en iyi dileklerimle..." yazdı.
— Mohamed Salah (@MoSalah) 5 Mayıs 2019
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Ramazan tebriğini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı.
#RamadanMubarak to all my Muslim brothers & sisters! 🤲🏼❤ #RamadanKareem pic.twitter.com/LfhQzXVk4g— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 6 Mayıs 2019
Özil, "Umarım hepiniz için hayır dolu bir ay olur. Hayırlı ramazanlar.", paylaşımında bulundu.
Ramadan Mubarak! 🤲🏼🕌✨ Wishing a blessed Ramadan to all my Muslim friends and people around the world! #Ramadan— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 6 Mayıs 2019
Ramadan Mubarak! 🤲🏼🕌✨
Başta Müslüman arkadaşlarım olmak üzere, dünyadaki tüm müslümanlara hayırlı bir Ramazan ayı dilerim! #Ramadan pic.twitter.com/SxxBT5JXHz
Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman Lukas Podolski ise "Başta Müslüman arkadaşlarım olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanlara hayırlı bir ramazan ayı dilerim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.