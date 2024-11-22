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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
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UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Can Öcal  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

A Ligi çeyrek final

Danimarka-Portekiz

Hollanda-İspanya

Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya

A Ligi muhtemel yarı final:

Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa

İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

A/B play-off eşleşmeleri

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

B/C play-off eşleşmeleri:

Kosova-İzlanda

Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan-Gürcistan

Slovakya-Slovenya

C/D play-off eşleşmeleri:

Cebelitarık-Letonya

Malta-Lüksemburg

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