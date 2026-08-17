Temas sergisi Karaköy Palas'ta ziyaretçilerle buluşuyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kuruyor.

Sergi, Karaköy Palas'ı yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor.

Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan sergi, vakfın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak, bir yapının hafızasından başlayıp çevresine ve şehrin belleğine uzanan yeni karşılaşma alanları açıyor.

Sergi, tarihin izlerini, canlı bir hafızanın parçaları olarak işliyor

Giulio Mongeri tarafından tasarlanan Karaköy Palas, inşa edildiği dönemden bugüne farklı zamanların ve kullanımların izlerini taşıyor. Sergi, bu izleri nostaljik bir geçmiş anlatısına indirgemeden, bugünle temas etmeyi sürdüren canlı bir hafızanın parçaları olarak ele alıyor.

İnsanların mekanla, mekanın çevresiyle ve geçmişin bugünle kurduğu her ilişki yeni bir anlam üretirken, Karaköy Palas da farklı dönemlerin, işlevlerin ve deneyimlerin birbirine değdiği, birbirini dönüştürdüğü bir hafıza alanı olarak serginin merkezinde bulunuyor.

Karaköy, tarih boyunca İstanbul’un en yoğun karşılaşma alanlarından biri olmasının yanı sıra ticaretin, ulaşımın, farklı toplulukların, mimari dillerin ve gündelik hayatın kesiştiği, sürekli dönüşürken geçmişin izlerini de kendi içinde taşımaya devam eden bir semt oldu.

Temas, tam da bu hareketli zeminde bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisi ile çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor.

Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Mimari, arşiv, kent ve sanat arasında kurulan bağlar Karaköy'ün farklı dönemlerini yan yana getirirken izleyiciyi de bu ilişkilerin izini sürmeye davet ediyor.

Temas haftanın her günü 10.00-19.00 saatlerinde Karaköy Palas'ta ziyaret edilebilir.