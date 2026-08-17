Yunanistan'ın İskiri Adası'nda çıkan orman yangınından 3 bin 636 dönümlük alan etkilendi.

Yunanistan'ın İskiri Adası'ndaki yangında 3 bin 636 dönüm alan zarar gördü Yunanistan'ın İskiri Adası'nda çıkan orman yangınından 3 bin 636 dönümlük alan etkilendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu sisteminin 16 Ağustos'ta yaptığı ölçümlere göre, İskiri Adası'ndaki yangında 3 bin 636 dönüm alan zarar gördü.

Yangında, büyük bölümü 2008'de aynı bölgede çıkan yangının ardından yeniden oluşan çam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve aktif yangın cephesinin kalmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede dağınık halde bulunan küçük yangın noktaları ve duman çıkan alanlara müdahaleyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Eğriboz Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.