Dolar
43.46
Euro
52.07
Altın
5,439.79
ETH/USDT
2,824.50
BTC/USDT
84,701.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

Lig aşamasında 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırayı aldı.

Son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 64 dakika forma giydiği maçta Roma, Panathinaikos deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille, Freiburg'a 1-0 yenildi.

Midtjylland ise Aral Şimşir'in gol attığı maçta Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup etti.

Tur atlayan takımlar

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb ve Brann, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 bileti almaya çalışacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Play-off maçları, 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

Zirve Lyon'un oldu

Fransa ekibi Olimpik Lyon, lig etabını ilk sırada tamamladı.

Lyon, son haftada PAOK'u 4-2 yenerek 21 puan ve averajla Aston Villa'nın önünde zirveye yerleşti.

12 takım Avrupa defterini kapattı

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

Alınan sonuçlar şöyle:

FCSB (Romanya) - Fenerbahçe: 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 3-2

Basel (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Celtic (İskoçya) - Utrecht (Hollanda): 4-2

Genk (Belçika) - Malmö (İsveç): 2-1

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Braga (Portekiz): 0-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Celta Vigo (İspanya): 1-1

Lille (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Nice (Fransa): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 4-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bologna (İtalya): 0-3

Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Nottingham Forest (İngiltere) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Roma (İtalya): 1-1

Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-1

Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Brann (Norveç): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 3-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet