UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.
C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.
Sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0
B Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1
C Grubu:
Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1
Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2
D Grubu:
PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0
E Grubu:
Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1
F Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.