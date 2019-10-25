Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
100,345.60
Altın
1,503.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Mutlu Demirtaştan   | 25.10.2019
UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

B Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1

C Grubu:

Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1

Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2

D Grubu:

PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1 

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1

F Grubu:

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

Trabzonspor Krasnodar'a evinde kaybetti

Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkartıldı

Medipol Başakşehir sahasında Wolfsberger'i tek golle geçti

Medipol Başakşehir sahasında Wolfsberger'i tek golle geçti
Beşiktaş evinde kaybetti

Beşiktaş evinde kaybetti
TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı