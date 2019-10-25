Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
100,393.50
Altın
1,506.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış töreni
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 10. hafta müsabakaları oynanacak.

Metin Arslancan   | 25.10.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları

Medipol Başakşehir sahasında Wolfsberger'i tek golle geçti

Beşiktaş evinde kaybetti

Beşiktaş evinde kaybetti
TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı
PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'dan Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası