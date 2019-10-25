Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
Yarın:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.