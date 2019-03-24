Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon saat 14.30'da başlayacak.
Mustafa Cengiz yönetimi, dün kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.