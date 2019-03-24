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Spor, Futbol

Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenleyecek.

Süha Gür   | 24.03.2019
Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 25 Mart Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon saat 14.30'da başlayacak.

Mustafa Cengiz yönetimi, dün kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.

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