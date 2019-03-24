EURO 2020'nin maskotu belli oldu

İstanbul
12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) maskotu belli oldu.
Turnuvanın maskotu, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda oynanan Hollanda-Almanya karşılaşması öncesi tanıtıldı.
🎇 What an introduction! Skillzy, Liv and Tobias were 🔥— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 24 Mart 2019
Now it’s time for 𝙮𝙤𝙪 to join 👊
Show us #YourMove and join them: https://t.co/9AJpTBb8Ie pic.twitter.com/paCaZDLnAp
"Skillzy" adı verilen ve insana benzeyen çizgi film karakteri görünümlü maskot, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele öncesi yaklaşık 55 bin seyircinin önüne çıktı.
Serbest stil futbolda dünya şampiyonluğuna sahip Liv Cooke ve Tobias Becs ile sahaya çıkan "Skillzy", karşılaşma öncesi topla gösteri yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.