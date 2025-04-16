UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar yarın belli olacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.
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Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:
Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)
Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)
Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.