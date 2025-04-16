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Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar yarın belli olacak.

Fatih Erel  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.

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Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:

Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)

Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)

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