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Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

Ceren Aydınonat  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

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Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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